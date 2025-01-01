Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Schulausflug

Folge 19: Der Schulausflug

23 Min.

Auf dem Weg zurück von einem Schulausflug ins Zaubermuseum beginnt Rock einen dummen Streit mit den Mädchen. Und das alles nur aus Eifersucht auf ihre Zauberkraft. Nach einem Gegenzauber für Rock sind auch der Bus und Mr. Slate kaltgestellt und die Trollz landen im Wald mit lauter gefräßigen Geisterhunden. Die Jungs müssen nun schnell ihre Eifersucht abstellen und mit den Mädchen gemeinsam den Schulbus zum Fahren bringen.

