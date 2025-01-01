Staffel 1Folge 12
Trollz
Folge 12: Die große Party
23 Min.
Während die BFFL-Mädchen versuchen, die Regeln von Rubys Party zu befolgen, stürmt Snarf Jaspers Party. Peinlicher Weise dachte er, es handle sich um eine Kostümparty und kommt verkleidet als der süße Troll Gravel. Alle finden seinen Auftritt doof. Außer Ruby, die für Gravel schwärmt. Sie spaltet die Gruppe. Eine gute Chance für Simon in Erscheinung zu treten. Die Mädchen müssen sich wieder vertragen, bevor sie zur Party zurück dürfen.
