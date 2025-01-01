Staffel 1Folge 5
Folge 5: Topaz in Gefahr
Als Topaz' Zuversicht während der Gymnastikstunde schwindet, nutzt Simon den schwachen Moment aus und ergreift Besitz von ihrem Körper. Sein Plan war eigentlich perfekt und trollz-sicher, doch seine arrogante Haltung und das überraschende Eingreifen von drei Alten zerstören seinen Plan. Mit der Hilfe der BFFL erlangt Topaz ihre Zuversicht wieder und rettet den Tag, indem sie Simon in einen sich drehenden Wirbel stößt.
