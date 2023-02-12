PS-Prinzessin Sabrina will nach einer heißen Tour ins Meer hüpfenJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 6: PS-Prinzessin Sabrina will nach einer heißen Tour ins Meer hüpfen
88 Min.Folge vom 12.02.2023Ab 12
PS-Prinzessin Sabrina hat nach zwei Tagen Tour endlich ihr Ziel Kroatien erreicht. Bei über 30 Grad in ihrer kleinen "Rennsemmel" und ohne Klimaanlage kann es das Trucker Babe kaum abwarten, ins Meer zu springen. Highway Heldin Uschi ist auf ihrer mehrtägigen Silo-Tour unterwegs nach Tampa, Florida. Hier soll sie 24 Tonnen Malz abladen. Entlang der Rocky Mountains hat das Trucker Babe zwar eine schöne Aussicht, doch ihr geliebter Truck "Rosinante" hat hart zu kämpfen.
