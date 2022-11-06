Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 10Folge 2vom 06.11.2022
89 Min.Folge vom 06.11.2022Ab 12

Ungünstige Wetterbedingungen stellen Gina beim Strohabladen vor eine Herausforderung. Nach der langen Corona-Pause muss sich das Trucker-Babe Julia wieder an ihr Fahrzeug gewöhnen. Auch Jana hat mit Problemen zu kämpfen, denn während der Fahrt ist es so neblig, dass ihr Mautgerät außer Betrieb ist. Das kann ziemlich teuer werden, falls die Polizei die 45-Jährige anhält.

