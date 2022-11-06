Matschparty für Heu Puppe GinaJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 2: Matschparty für Heu Puppe Gina
89 Min.Folge vom 06.11.2022Ab 12
Ungünstige Wetterbedingungen stellen Gina beim Strohabladen vor eine Herausforderung. Nach der langen Corona-Pause muss sich das Trucker-Babe Julia wieder an ihr Fahrzeug gewöhnen. Auch Jana hat mit Problemen zu kämpfen, denn während der Fahrt ist es so neblig, dass ihr Mautgerät außer Betrieb ist. Das kann ziemlich teuer werden, falls die Polizei die 45-Jährige anhält.
