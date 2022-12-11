Die Reise der Trucker Babes geht weiter!Jetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 5: Die Reise der Trucker Babes geht weiter!
89 Min.Folge vom 11.12.2022Ab 12
Das glückliche Ehepaar Rüdiger und Bettina haben ihr Ziel Schweden nun endlich erreicht. Doch Erholung steht nicht auf dem Tagesplan, denn sie müssen nach dem Abladen ihr Fahrzeug sauber machen und zurück nach Deutschland aufbrechen. Sabrina hat Schwierigkeiten einen Schlafplatz auf ihrer Route nach Kroatien zu finden. Tamara muss mit ihrem neuen Truck und einer neuen Route klarkommen, doch es kommt zu unerwarteten Hindernissen.
