Kabel EinsStaffel 10Folge 5vom 11.12.2022
Folge 5: Die Reise der Trucker Babes geht weiter!

89 Min.Folge vom 11.12.2022Ab 12

Das glückliche Ehepaar Rüdiger und Bettina haben ihr Ziel Schweden nun endlich erreicht. Doch Erholung steht nicht auf dem Tagesplan, denn sie müssen nach dem Abladen ihr Fahrzeug sauber machen und zurück nach Deutschland aufbrechen. Sabrina hat Schwierigkeiten einen Schlafplatz auf ihrer Route nach Kroatien zu finden. Tamara muss mit ihrem neuen Truck und einer neuen Route klarkommen, doch es kommt zu unerwarteten Hindernissen.

