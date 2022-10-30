Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Sabrina total breit: 3m Fertiggaragen auf dem Schwertransport

Kabel EinsStaffel 10Folge 1vom 30.10.2022
89 Min.Folge vom 30.10.2022Ab 12

Sabrina ist mit einem Schwerlaster Richtung Norddeutschland unterwegs und hat mit Hindernissen des Autobahn-Chaos zu kämpfen. Jessy stellt sich einer neuen Aufgabe und lernt das Rangieren mit der Wechselbrücke. Doch das Manöver stellt sich komplizierter heraus als gedacht. Tamaras Mann erwirbt indessen einen neuen Truck für sie, allerdings fällt es dem Trucker Babe schwer, sich von ihrem derzeitigen Gefährt zu trennen.

Kabel Eins
