Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Blumen für Brandenburg - Trucker Babes auf Achse

Kabel EinsStaffel 13Folge 2vom 14.01.2024
Blumen für Brandenburg - Trucker Babes auf Achse

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Folge 2: Blumen für Brandenburg - Trucker Babes auf Achse

88 Min.Folge vom 14.01.2024Ab 6

In Gütersloh steht der neue WC-Truck der Asphalt Fee mal wieder in der Werkstatt. Vor seinem nächsten großen Auftritt in Koblenz soll ihm noch der letzte Schliff verliehen werden. Während Jana einen lebensverändernden Entschluss fasst, ist Flowerfrau Kathrin gemeinsam mit Manuel im Konvoi und mit 128 Rollcontainern Pflanzen und Blumen auf dem Weg nach Brandenburg.

