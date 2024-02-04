Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 13Folge 5vom 04.02.2024
88 Min.Folge vom 04.02.2024Ab 6

Ein Leben ohne Lkw-Fahren? Vor einiger Zeit hat Trucker Babe Jana ihren Lkw gegen den Schreibtisch getauscht und arbeitet nun als Disponentin. Doch die Chaos-Queen vermisst das Leben auf der Straße. Umso schöner, dass sie einige ihrer ältesten Kollegen beim Trucker-Treffen im sächsischen Plauen wiedersieht. Beim Anblick der PS-starken Boliden kribbelt es gewaltig in den Fingern der 46-Jährigen. Wird Jana etwa nach einem halben Jahr doch wieder auf den Bock steigen?

