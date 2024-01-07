Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Trucker Babe Ines lebt ihren Trucker-Traum in Kanada!

Kabel EinsStaffel 13Folge 1vom 07.01.2024
Trucker Babe Ines lebt ihren Trucker-Traum in Kanada!

Trucker Babe Ines lebt ihren Trucker-Traum in Kanada!Jetzt kostenlos streamen

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Folge 1: Trucker Babe Ines lebt ihren Trucker-Traum in Kanada!

89 Min.Folge vom 07.01.2024Ab 12

Country Girl Ines ist der Neuzugang in der verschworenen Trucker-Babes-Gemeinschaft. Vor zwei Jahren ist die 24-jährige von Bayern nach Kanada ausgewandert und lebt seitdem ihren Trucker-Traum. PS-Prinzessin Sabrina überführt heute eine besondere Fracht: Ein Premium Lounge-Auflieger samt Bar und Dachterrasse soll zu einer Rennstrecke in Spielberg, Österreich, gebracht werden. Doch es gibt Komplikationen ...

