Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Volles Programm für Trucker Babe Tinka: Schafft sie es zu Kumpel Sascha?

Kabel EinsStaffel 5Folge 5
Volles Programm für Trucker Babe Tinka: Schafft sie es zu Kumpel Sascha?

Volles Programm für Trucker Babe Tinka: Schafft sie es zu Kumpel Sascha?Jetzt kostenlos streamen

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Folge 5: Volles Programm für Trucker Babe Tinka: Schafft sie es zu Kumpel Sascha?

90 Min.Ab 12

Ein sattes Programm steht "Sonnenschein" Tinka bevor: 30 Paletten mit Bio-Nudeln müssen ihren Weg vom Saarland ins heimatliche Weilerswist finden. Wenn alles glatt läuft, kann das Trucker Babe vor Feierabend noch in der Werkstatt von Renntruckfahrer und Kumpel Sascha Lenz vorbeischauen. Doch bloß nicht zu früh freuen! Als Truckerin Tinka an der Abladestelle ankommt, wird ihr Zeitplan völlig durchkreuzt ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Kabel Eins
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Alle 15 Staffeln und Folgen