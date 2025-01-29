Sondergenehmigung für Jenny! Nur so darf sie auch am Sonntag unterwegs seinJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 6: Sondergenehmigung für Jenny! Nur so darf sie auch am Sonntag unterwegs sein
88 Min.Ab 12
Sonntag gleich Sonntagsfahrverbot? Nicht für Trucker Babe Jenny! Mit ihrem feuerroten Tanklastzug darf Jenny auch am Wochenende auf Tour gehen, denn ihre Milch- und Molkelieferung kann nicht warten. Trotz aller Sondergenehmigungen ist auch Jenny nicht sicher vor Schilderchaos und Umleitungen. Wochenende hin oder her: Ihr läuft die Zeit davon!
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick