Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 10: Folge 10
88 Min.Folge vom 08.11.2020Ab 12
Die Iphofen-Tour neigt sich dem Ende zu. Jana lädt Flüssigware auf große ECB-Container, was sich allerdings auch beim Fahren bemerkbar macht. Derweil schwelgt Tinka auf ihrer geliebten A61 in Urlaubserinnerungen an Griechenland. Doch plötzlich gibt es erneut Probleme mit der Höhe ihrer "Lotte". Diesmal scheint sie die Brücke sogar gestreift zu haben. Auch Lissys Tour nach Rom geht weiter. Die Pink Lady ist ganz aufgeregt, denn sie ist auf dem Weg zu ihrer Freundin Alessandra.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick