Folge 10

Kabel Eins
Staffel 6
Folge 10
vom 08.11.2020
88 Min.
Ab 12

Die Iphofen-Tour neigt sich dem Ende zu. Jana lädt Flüssigware auf große ECB-Container, was sich allerdings auch beim Fahren bemerkbar macht. Derweil schwelgt Tinka auf ihrer geliebten A61 in Urlaubserinnerungen an Griechenland. Doch plötzlich gibt es erneut Probleme mit der Höhe ihrer "Lotte". Diesmal scheint sie die Brücke sogar gestreift zu haben. Auch Lissys Tour nach Rom geht weiter. Die Pink Lady ist ganz aufgeregt, denn sie ist auf dem Weg zu ihrer Freundin Alessandra.

Kabel Eins
