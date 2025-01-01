Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 3: Folge 3
90 Min.Ab 12
Schlagerlady Bettina vermisst ihren Viehzug sehr und ist aufgrund der Auftragslage wieder mit dem Silo unterwegs. Das sorgt aber weiterhin für Abwechslung. Wenn das Navi nur nicht dazwischenkommen würde. Heute macht Sam einen erweiterten Führerschein, den MC Führerschein, mit welchem man auch die extra langen LKW fahren darf. Ob sie die Prüfung besteht? Chrissy ist nach langer Zeit wieder im Pakete-Transport unterwegs. Plötzlich spinnt die Technik ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick