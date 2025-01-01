Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Episode 10

Kabel EinsStaffel 7Folge 10
Episode 10

Episode 10Jetzt kostenlos streamen

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Folge 10: Episode 10

89 Min.Ab 12

Heute darf Julia gemeinsam mit der deutschen Lkw-Rennfahrerin Steffi Halm mal so richtig Gas geben: Auf einer Teststrecke in Ulm zeigen Steffi und Europameister Jochen Hahn, was man aus einem 1.000 PS-starken Gefährt alles herausholen kann. Christin hingegen darf endlich ihren fabrikneuen Lkw direkt aus dem Werk abholen. Außerdem wartet noch eine weitere Überraschung ihres Chefs auf sie. Und Uschi hofft, dass der Grenzübergang von Toronto in die USA ohne Probleme vonstattengeht.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Kabel Eins
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Alle 15 Staffeln und Folgen