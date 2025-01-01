Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 9: Episode 9
88 Min.Ab 12
Für die junge Mutter Gina geht es heute sowohl zu einem Kamel- als auch zu einem Pony-Hof. Die Tiere haben Hunger und das Trucker Babe bringt das ersehnte Heu. Doch klappt das Abkoppeln auf dem Rasthof? Indessen begibt sich Lissy auf den Rückweg von ihrer schönen Tour entlang der Adria. Mit an Bord sind Trauben für deutsche Supermärkte. Und Uschi hat nach der langen Suche nach einer Waschanlage kapituliert und legt nun selbst Hand an.
