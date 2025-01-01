Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 4: Folge 4
89 Min.Ab 6
Für Julia steht heute zum ersten Mal ein Lkw-Sicherheitstechnik- und Fahrsicherheitstraining beim ADAC an. Außerdem wartet noch eine ganz besondere Überraschung auf sie. Bettinas selbsternanntes Kälber-Taxi geht wieder an den Start! Es geht auf große Fahrt bis kurz vor die niederländische Grenze, bei der sie anspruchsvolle Strecken bewältigen muss. Und Sabrina gerät im Berliner Berufsverkehr unter Zeitdruck.
