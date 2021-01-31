Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 5: Episode 5
88 Min.Folge vom 31.01.2021Ab 12
Voll beladen führt Lissys aktuelle Tour durch Italien. Es geht durch kleine Dörfer und große Touristenstädte wie Rimini. Dabei darf sie sich jedoch nicht allzu sehr ablenken lassen, denn die Zeit drängt. Bei Nordlicht Tamara steht der TÜV an. Sie hofft, dass keine versteckten Mängel entdeckt werden. Und Ginas Auftrag führt sie aus dem heimatlichen Oberbayern ins österreichische Innsbruck.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick