Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 2: Folge 2
89 Min.Folge vom 10.01.2021Ab 6
Für Jana geht die Fahrt nach Belgien weiter. Die "Chaos-Queen" hat noch knapp 500 km vor sich, als sich ihre Befürchtung bewahrheitet: Stau. Tinka hingegen will endlich in Birkenau ankommen und abladen, nachdem sie sich im Stadtverkehr von Mannheim verfahren hat. Doch Baustellen und enge Straßen erschweren ihre Tour zusätzlich. Und auf Julia wartet heute eine Überraschung: Sie darf den neuen luxuriösen MAN fahren.
