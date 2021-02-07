Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 6: Episode 6
88 Min.Folge vom 07.02.2021Ab 6
Jana will endlich in Magdeburg ankommen, um Quarzplatten für die Verschiffung nach Australien zu laden. Doch unnötige Ampelschaltungen und trödelnde Verkehrsteilnehmer machen ihr einen Strich durch die Rechnung. Nach einer mehr oder weniger erholsamen Nacht im Lkw geht es auch für Mona weiter. Sie hat schwere Betonplatten im Gepäck, die noch heute pünktlich ins Schwabenland müssen. Der Berufsverkehr kommt daher sehr ungelegen ...
Alle Staffeln im Überblick