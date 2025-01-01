Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 7: Episode 7
89 Min.Ab 6
Für die 50. Folge von "Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand" geht es zuerst in die USA. Dort startet Uschi ihre Tour von St. Louis, Missouri, bis nach Kanada. Während des Roadtrips hat die Highway-Heldin ganz schön mit Wind und Starkregen zu kämpfen. Da muss sie aufpassen, dass ihr der Anhänger im wahrsten Sinne des Wortes nicht um die Ohren fliegt! Für die Pink Lady Lissy geht es weiter auf der zweitlängsten Autobahn Italiens, und Katrin steht eine mehrtägige Tour bevor.
