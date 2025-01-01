Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Episode 1

Kabel EinsStaffel 9Folge 1
Episode 1

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Folge 1: Episode 1

89 Min.

Trucker Babe Annette ist zurück - und macht auf ihrer großen Comeback-Tour Europas Straßen unsicher. Beladen mit Fruchtsaft fährt die 55-Jährige zunächst nach Nordfrankreich und anschließend über die Grenze bis nach Belgien. Schlagerlady Bettina ist mit Ehemann Rüdi in ihrem brandneuen Silotruck auf großer Jubiläumstour und für Frohnatur Jessy beginnt ein großes Abenteuer. Pink Lady Lissy startet mit einem Kühler voller Wurst in Südtirol in eine neue Tour.

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Kabel Eins
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

