Episode 5

Kabel EinsStaffel 9Folge 5vom 24.04.2022
Folge 5: Episode 5

89 Min.Folge vom 24.04.2022

Nach ihrer Tour durch Frankreich und Belgien ist Annette auf dem Heimweg nach Deutschland. Hinter der 56-Jährigen liegen anstrengende Tage voller Stau und anderen Strapazen. Nordlicht Tamara und ihr Truck "Diva" erkunden heute den Burgenlandkreis. Die Region ist für ihren Weinbau bekannt - doch das Trucker Babe will hier Raps für einen Kunden in Riesa laden. Trucker Babe Manu sammelt Eier von verschiedenen Bauern ein, um diese anschließend zu einem Großhändler zu transportieren.

