Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 6: Episode 6
88 Min.Folge vom 08.05.2022
Jana startet in ihre heutige Tour bei Wind und Wetter. Das erste Tagesziel: der Hamburger Hafen. Bevor es für sie 300 Kilometer weiter nach Gronau gehen kann, machen ihr die Wartezeiten am Gate einen Strich durch die Rechnung. Mitten in Frankreich nimmt Julia an ihrem ersten Truck-Trial-Wettbewerb teil, und für die Wahlbayerin Gina geht es diesmal über die österreichische Grenze nach Tirol. Tamaras Tour nach Riesa wird durch holprige Landstraßen und lange Wartezeiten erschwert.
