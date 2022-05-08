Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Episode 6

Kabel EinsStaffel 9Folge 6vom 08.05.2022
Episode 6

Episode 6Jetzt kostenlos streamen

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Folge 6: Episode 6

88 Min.Folge vom 08.05.2022

Jana startet in ihre heutige Tour bei Wind und Wetter. Das erste Tagesziel: der Hamburger Hafen. Bevor es für sie 300 Kilometer weiter nach Gronau gehen kann, machen ihr die Wartezeiten am Gate einen Strich durch die Rechnung. Mitten in Frankreich nimmt Julia an ihrem ersten Truck-Trial-Wettbewerb teil, und für die Wahlbayerin Gina geht es diesmal über die österreichische Grenze nach Tirol. Tamaras Tour nach Riesa wird durch holprige Landstraßen und lange Wartezeiten erschwert.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Kabel Eins
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Alle 15 Staffeln und Folgen