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Trucker Babes Austria

Staffel 6 Folge 3: Von Gelenken und dicken Rohren

ATVStaffel 6Folge 3vom 08.09.2022
Staffel 6 Folge 3: Von Gelenken und dicken Rohren

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Trucker Babes Austria

Folge 3: Staffel 6 Folge 3: Von Gelenken und dicken Rohren

51 Min.Folge vom 08.09.2022Ab 6

Marion muss diesmal einen riesigen Gelenkbus von München nach Wien überstellen. Patricia liefert ihre 33 Tonnen schwere Seitenbaumraupe ab, die riesige Baumaschine wird beim Verlegen dicker Rohre gebraucht. Und: Trucker Babe Jenny ist wieder mit dabei. Sie lädt Beton-Fertigteile ab.

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