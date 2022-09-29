Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Trucker Babes Austria

Folge 06: Marions Startschwierigkeiten und Ärger mit Verkehrsteilnehmern

ATVStaffel 6Folge 6vom 29.09.2022
Folge 06: Marions Startschwierigkeiten und Ärger mit Verkehrsteilnehmern

Folge 06: Marions Startschwierigkeiten und Ärger mit VerkehrsteilnehmernJetzt kostenlos streamen

Trucker Babes Austria

Folge 6: Folge 06: Marions Startschwierigkeiten und Ärger mit Verkehrsteilnehmern

47 Min.Folge vom 29.09.2022Ab 6

Marion liefert ein erdgasbetriebenes Müllauto von Stockerau nach Deutschland. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten muss sie sich über unkollegiale LKW-Fahrer-Kollegen ärgern.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Trucker Babes Austria
ATV
Trucker Babes Austria

Trucker Babes Austria

Alle 9 Staffeln und Folgen