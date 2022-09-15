Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Trucker Babes Austria

Staffel 6 Folge 4: Marion, Patricia und Petra auf Tour

ATVStaffel 6Folge 4vom 15.09.2022
Staffel 6 Folge 4: Marion, Patricia und Petra auf Tour

Staffel 6 Folge 4: Marion, Patricia und Petra auf TourJetzt kostenlos streamen

Trucker Babes Austria

Folge 4: Staffel 6 Folge 4: Marion, Patricia und Petra auf Tour

45 Min.Folge vom 15.09.2022Ab 6

Marion muss einen riesigen Gelenkbus von München nach Wien überstellen. Das Besondere – dieser Bus ist mit einem E-Antrieb ausgestattet. Nicht einfach, mit so einem Gefährt eine geeignete Stromtankstelle zu finden. Patricia liefert diesmal über 30 Tonnen schwere, überlange Betonbinder in die deutsche Stadt Meerane. Unterwegs erlebt sie so manche Schrecksekunde, so wird sie zum Beispiel am Pannenstreifen überholt. Und: Trucker Babe Petra hat die Branche gewechselt – die ehemalige Nacht-Truckerin sieht nach einem Firmenwechsel jetzt häufiger das Tageslicht – und verrät uns mehr über ihre Vorliebe für flauschige Polster und ihre Lieblings-Influencer. Ach ja, gearbeitet wird auch, heute transportiert sie Fernwärme-Rohre.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Trucker Babes Austria
ATV
Trucker Babes Austria

Trucker Babes Austria

Alle 5 Staffeln und Folgen