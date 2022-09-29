Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Trucker Babes Austria

Staffel 6 Folge 6: Happy Fibs, Happy Kids

ATVStaffel 6Folge 6vom 29.09.2022
Staffel 6 Folge 6: Happy Fibs, Happy Kids

Staffel 6 Folge 6: Happy Fibs, Happy KidsJetzt kostenlos streamen

Trucker Babes Austria

Folge 6: Staffel 6 Folge 6: Happy Fibs, Happy Kids

47 Min.Folge vom 29.09.2022Ab 6

Marion liefert in dieser Folge ein erdgasbetriebenes Müllauto von Stockerau nach Deutschland. Nicht immer ist es leicht, dafür eine passende Tankstelle zu finden. Und hin und wieder muss sie sich über unkollegiale LKW-Fahrer-Kollegen ärgern. Trucker Babe Caroline liefert eine neue, tonnenschwere Brunnenbohranlage aus. Auf der Fahrt wird sie von Fibs begleitet, ihrem Hund, in den sie sich einst Hals über Kopf verliebt hat. Und Helga besucht Teddybär 1.4, ein Charity Event am Faaker See, bei dem es ausnahmsweise nicht ums Geld einsammeln geht, sondern darum, Kinder glücklich zu machen. Jedes Kind darf eine Runde rund um den See mit einem der über 100 Trucks mitfahren.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Trucker Babes Austria
ATV
Trucker Babes Austria

Trucker Babes Austria

Alle 9 Staffeln und Folgen