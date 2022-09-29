Staffel 6 Folge 6: Happy Fibs, Happy KidsJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes Austria
Folge 6: Staffel 6 Folge 6: Happy Fibs, Happy Kids
Marion liefert in dieser Folge ein erdgasbetriebenes Müllauto von Stockerau nach Deutschland. Nicht immer ist es leicht, dafür eine passende Tankstelle zu finden. Und hin und wieder muss sie sich über unkollegiale LKW-Fahrer-Kollegen ärgern. Trucker Babe Caroline liefert eine neue, tonnenschwere Brunnenbohranlage aus. Auf der Fahrt wird sie von Fibs begleitet, ihrem Hund, in den sie sich einst Hals über Kopf verliebt hat. Und Helga besucht Teddybär 1.4, ein Charity Event am Faaker See, bei dem es ausnahmsweise nicht ums Geld einsammeln geht, sondern darum, Kinder glücklich zu machen. Jedes Kind darf eine Runde rund um den See mit einem der über 100 Trucks mitfahren.
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