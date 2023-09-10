Folge 01: Wer hat Angst vor Dracula?Jetzt kostenlos streamen
Zum Start der 7. Staffel begibt sich Steirerin Helga einmal nicht in ihr Lieblingsland Norwegen oder in den sonnigen Süden: sie betritt absolutes Neuland. Mit ihrem Truck "Willem Alexander" steuert sie Rumänien an. So weit im Osten ist die steirische „Eiche“ noch nie gewesen. Gut wäre natürlich auch etwas, mit dem sich Vampire besänftigen lassen. Doch mehr als Autogrammkarten hat sie nicht im Gepäck. Welch ein Glück, dass sie auf ihrer Route an Budapest vorbeikommt. Hier muss die kosmopolitische Truckerin unbedingt Knoblauch und einen Holzpfahl besorgen. Neu dabei ist die 28-jährige Christina. Mit ihrem 3-Achser lädt die Truckerin alles, was man für Erdarbeiten benötigt. Diesmal geht es für sie hoch hinaus auf den in 1000 Meter Höhe gelegenen Wattenberg. Sie liefert Schotter für eine Straße. Truckerin Patricia soll tonnenschwere Leimbinder transportieren. Die Besonderheit diesmal: Nicht die Länge, sondern die Breite der mächtigen Holzteile - fast vier Meter! Mit ordentlich Schmäh und Begleitfahrzeug im Gepäck macht sie sich auf den Weg nach Feldkirch.
