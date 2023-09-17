Folge 02: Wo ist Schakeline?Jetzt kostenlos streamen
Trucker Babes Austria
Folge 2: Folge 02: Wo ist Schakeline?
Helga ist auf dem Weg ins ihr noch unbekannte Rumänien. Ausgestattet mit Knoblauch, Holzgabeln, da es keinen Pfahl gab, und dem Mut eines Truckerbabes kann die Fahrt in die Heimat der Vampire nur gelingen. An der Grenze hat Helga ihre Freude mit den ungarisch/rumänischen Grenzbeamten. Eine Berühmtheit wie Helga fährt nun mal nicht jeden Tag nach Rumänien. Truckerin Caro ist das erste Mal mit ihrem 30 Jahre alten Unimog unterwegs. An das Schalten des eigenwilligen Gefährts muss sie sich erst gewöhnen. Sie ist am Weg zum Mondsee, um dort eine Pumpe auszubauen. Probleme bereitet ihr vor allem die nasse Wiese, die dem alten Gerät etwas zu schaffen macht. Im Tiroler Kramsach gibt es ein Wiedersehen mit Truckerbabe Bella. Doch was ist das für ein weißes Gefährt? Traurig aber wahr – Bellas rosa Zugmaschine Schakeline ist in den wohlverdienten LKW- Ruhestand geschickt worden, und Bella leidet dementsprechend an einem gebrochenen Herzen. Sie fährt eine Übergangsmaschine, bis sie in wenigen Wochen eine neue Zugmaschine bekommt.
