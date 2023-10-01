Folge 04: Beschwerliche AufträgeJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes Austria
Folge 4: Folge 04: Beschwerliche Aufträge
Patricia verschlägt es nach Niederösterreich. Der Weg zum Bauern führt mitten durch die Felder und Patricia muss aufpassen, dass sie mit ihrer Ladung nichts wegpflügt. Apropos Ladung. Im Schlepptau hat unsere Truckerin diesmal einen Mähdrescher mit einem 5,7 Meter breiten Schneidwerk das bei der Ladung abmontiert werden musste. Christina hat diesmal Aluschalungen mit an Bord, die sie nach Telfs bringt. Dorthin erwartet sie ein beschwerlicher Weg, der für LKWs nicht sehr geeignet erscheint. Zudem verhindert ein PKW das vorankommen. Doch wer mit links Höhenstraßen bezwingt und diese als Autobahn bezeichnet, der schafft bestimmt auch diese Zufahrt, bevor es mit eine zweiten Ladung Lehm weiter geht. Auch wieder mit dabei: Trucker Babe Jenny, die sich nach einer krankheitsbedingten Pause endlich auch wieder hinter das Steuer setzen darf.
