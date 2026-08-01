Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Turbozaurs

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 10vom 01.08.2026
Zeitreisen

ZeitreisenJetzt kostenlos streamen

Turbozaurs

Folge 10: Zeitreisen

8 Min.Folge vom 01.08.2026

Als Kate und Peter Herrn Charlie bei den Vorbereitungen für ein historisches Festival beobachten, denken sie über eine Zeitmaschine nach. Boris und Bruno belauschen ihr Gespräch. Sie behaupten, es gäbe keine Zeitmaschine, doch Peter will ihnen beweisen, dass der wissenschaftliche Fortschritt nicht stillsteht und erzählt ihnen, er habe bereits eine erfunden. Turbozauren helfen ihm beim Bau der Maschine und spielen den beiden einen Streich.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Turbozaurs
StoryZoo & Friends

Turbozaurs

Alle 1 Staffeln und Folgen