Staffel 1Folge 10vom 01.08.2026
ZeitreisenJetzt kostenlos streamen
Turbozaurs
Folge 10: Zeitreisen
8 Min.Folge vom 01.08.2026
Als Kate und Peter Herrn Charlie bei den Vorbereitungen für ein historisches Festival beobachten, denken sie über eine Zeitmaschine nach. Boris und Bruno belauschen ihr Gespräch. Sie behaupten, es gäbe keine Zeitmaschine, doch Peter will ihnen beweisen, dass der wissenschaftliche Fortschritt nicht stillsteht und erzählt ihnen, er habe bereits eine erfunden. Turbozauren helfen ihm beim Bau der Maschine und spielen den beiden einen Streich.
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