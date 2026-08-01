Staffel 1Folge 9vom 01.08.2026
Das SumpfmonsterJetzt kostenlos streamen
Turbozaurs
Folge 9: Das Sumpfmonster
8 Min.Folge vom 01.08.2026
Herr Charlie steckt im Sumpf fest, Jerry rettet ihn. Herr Charlie erzählt allen, dass ein Vogel ihm die Schuhe gestohlen hat. Großmutter beschließt, die Firma zu rufen, um den Sumpf trockenlegen zu lassen. Da sie dabei aber Turbozauren entdecken könnten, beschließt das Team, das Problem selbst in die Hand zu nehmen.
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