Staffel 1Folge 6vom 01.08.2026
ÜberraschungspaketJetzt kostenlos streamen
Turbozaurs
Folge 6: Überraschungspaket
8 Min.Folge vom 01.08.2026
Charlie nahm Bruno und Boris den Ball weg, weil sie sein Fenster kaputt gemacht hatten. Deshalb beschlossen die beiden, sich zu rächen und gaben sich als Paket aus. Doch Charlie schickte das Paket zurück. Katie und Peter erklärten sich bereit, Bruno bei der Rückkehr zu helfen – natürlich mit der Unterstützung der Turbozaurs.
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