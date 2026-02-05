Alte Flamme mit neuem DochtJetzt kostenlos streamen
Two and a Half Men
Folge 18: Alte Flamme mit neuem Docht
21 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 6
Charlie erhält überraschend eine E-Mail seiner Exfreundin Jill, die er sehr attraktiv in Erinnerung hat. Natürlich sagt er nicht nein, als sie ihm vorschlägt, sich mit ihm zu treffen. Doch zu Charlies Entsetzen ist die hübsche Jill mittlerweile ein Mann und nennt sich Bill. Als sich Charlies Mutter Evelyn auch noch ausgerechnet in Bill verliebt, droht die Situation gänzlich außer Kontrolle zu geraten.
