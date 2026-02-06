Fragen Sie Ihren BruderJetzt kostenlos streamen
Two and a Half Men
Folge 21: Fragen Sie Ihren Bruder
21 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 6
Um sich gegen die Forderungen seiner Noch-Ehefrau Judith zu wehren, engagiert Alan die Scheidungsanwältin Laura. Da sie glaubt, dass Charlies Frauengeschichten Alans Sorgerecht für Jake gefährden, bittet sie den "Casanova" Charlie zu einem persönlichen Gespräch - das mit einer heißen Nacht im Bett endet. Laura trifft mit Charlie eine Vereinbarung: Ab sofort muss er ihr als Liebhaber zur Verfügung stehen. Was für Charlie als Segen beginnt, entpuppt sich schnell als Fluch.
