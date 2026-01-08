Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

Neun Uhr vier von Pemberton

ProSieben Staffel 10 Folge 18 vom 08.01.2026
Neun Uhr vier von Pemberton

Two and a Half Men

Folge 18: Neun Uhr vier von Pemberton

21 Min. Folge vom 08.01.2026 Ab 12

Alan zerstört Waldens Toaster und kauft einen billigen Ersatz. Walden will jedoch sein altes Gerät wiederhaben und gerät mit Alan so in Streit, dass der auszieht und bei Lyndsey unterkommen will. Sie setzt ihn aber schnell wieder vor die Tür, da er sich nicht an der Hälfte der Kosten beteiligen will. Schließlich landet er bei Herb. Der einsame Exmann seiner Exfrau Judith nimmt ihn begeistert auf, und schon bald spielen die beiden ununterbrochen mit dessen Modelleisenbahn.

