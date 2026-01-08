Tragen Schafe Lippenstift?Jetzt kostenlos streamen
Two and a Half Men
Folge 19: Tragen Schafe Lippenstift?
21 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 12
Herb bläst weiterhin Trübsal. Walden rät ihm, sich eine neue Freundin zu suchen. Wenig später schleppen die beiden die Pharmavertreterinnen Morgan und Kristen ab. Was folgt, sind viele durchfeierte und exzessive Nächte in Waldens Strandhaus. Alan und Walden beschließen schließlich entnervt, Herb vor die Tür zu setzen. Nachdem sie eine Zeit lang nichts mehr von ihm gehört haben, machen sie sich Sorgen und finden ihn in einem Motelzimmer, in dem er mit Schafen eine Party feiert ...
