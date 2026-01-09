Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

Die Unterwäsche der Stars

ProSiebenStaffel 10Folge 22vom 09.01.2026
Folge 22: Die Unterwäsche der Stars

20 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 12

Walden überzeugt den liebeskranken Alan davon, sich ein neues Outfit zuzulegen und sich unter Menschen zu begeben. Alan schmeißt sich kurzerhand in geschmacklose 70er-Jahre-Klamotten und geht mit Walden in eine Bar. Dort lernt Alan Meghan kennen, die Frau des reichen Victor, der im Wachkoma im Rollstuhl sitzt, und verliebt sich. Als Meghan an ihrem Hochzeitstag Victor auf der Terrasse abstellt, um mit Alan ein Schäferstündchen zu verbringen, hat das fatale Folgen.

