Two and a Half Men

Willkommen zuhause, Jake

ProSiebenStaffel 11Folge 17vom 06.03.2026
Willkommen zuhause, Jake

Willkommen zuhause, JakeJetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 17: Willkommen zuhause, Jake

21 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12

Alan treibt weiter als "Jeff Starkmann" sein Unwesen: Inkognito fängt er ein Verhältnis mit Gretchen an, der Schwester von Lyndseys Verlobtem Larry. Walden versucht Alan davon zu überzeugen, mit Gretchen Schluss zu machen und "Jeff Starkmann" ein für alle Mal zu beerdigen. Doch Alan kann sich immer noch nicht dazu durchringen - was Lyndsey wiederum sympathisch findet ...

