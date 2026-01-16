Der Resteverwerter der LiebeJetzt kostenlos streamen
Two and a Half Men
Folge 15: Der Resteverwerter der Liebe
21 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12
Trotz aller Bemühungen kann Alan Lyndsey mit seinem Heiratsantrag nicht umstimmen. Als er sich bei seiner Ex-Frau Judith ausweint, kommen sich die beiden wieder näher - und beschließen, ein zweites Mal zu heiraten. Walden hält gar nichts von der Entscheidung: Er findet, dass Judith mit Alan genauso schlecht umgeht wie früher. Beiläufig macht er Judith darauf aufmerksam, dass sie nur die zweite Wahl war ...
