Two and a Half Men

Alan Cousteau

ProSieben Staffel 6 Folge 20 vom 24.11.2025
Alan Cousteau

Alan CousteauJetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 20: Alan Cousteau

22 Min. Folge vom 24.11.2025 Ab 12

Charlies Mutter Evelyn lernt Chelsea endlich kennen. Wenig später erkennt Chelsea, dass Charlie Evelyn nichts von seiner Verlobung erzählt hat. Tief gekränkt verlässt sie das Haus. Er kann Chelseas Vorhaltungen nicht verstehen, schließlich sieht er in Evelyn die Verkörperung des Satans. Chelsea wiederum freundet sich mit Evelyn an und findet sie im Vergleich mit ihrer eigenen Mutter wundervoll. Charlie versucht daraufhin mit allen Mitteln, die Freundschaft zu torpedieren ...

