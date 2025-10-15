Plötzlich ein greller BlitzJetzt kostenlos streamen
Two and a Half Men
Folge 24: Plötzlich ein greller Blitz
21 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 12
Alan versucht im Coffeeshop ein Drehbuch zu schreiben, das ihn aus seiner finanziellen Misere retten wird. Dabei wird er von Mia angesprochen, der Frau, die sein Bruder Charlie einst in Vegas beinahe geheiratet hätte. Mia, die inzwischen von ihrem neuen Mann geschieden ist, lässt Charlie grüßen. Charlies Interesse ist geweckt, was er vor seiner Verlobten Chelsea nicht verbergen kann: Chelseas Alarmglocken läuten ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick