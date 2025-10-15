Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

Plötzlich ein greller Blitz

ProSieben MAXXStaffel 6Folge 24vom 15.10.2025
Plötzlich ein greller Blitz

Plötzlich ein greller BlitzJetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 24: Plötzlich ein greller Blitz

21 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 12

Alan versucht im Coffeeshop ein Drehbuch zu schreiben, das ihn aus seiner finanziellen Misere retten wird. Dabei wird er von Mia angesprochen, der Frau, die sein Bruder Charlie einst in Vegas beinahe geheiratet hätte. Mia, die inzwischen von ihrem neuen Mann geschieden ist, lässt Charlie grüßen. Charlies Interesse ist geweckt, was er vor seiner Verlobten Chelsea nicht verbergen kann: Chelseas Alarmglocken läuten ...

