Two and a Half Men

Eine klebrige Beziehung

ProSiebenStaffel 6Folge 21vom 24.11.2025
Eine klebrige Beziehung

Folge 21: Eine klebrige Beziehung

21 Min.Folge vom 24.11.2025

Alan fühlt sich so allein, dass er sich seine Kindheit zurückholen will, indem er Automodelle zusammenklebt. Chelsea beschließt, ihn mit ihrer neuen Freundin zu verkuppeln. Es stellt sich heraus, dass es sich um Charlies Stalkerin Rose handelt, die alles geschickt eingefädelt hat, ohne dass Chelsea Verdacht schöpft. Charlie und Alan beschließen, auf ihr Spiel einzugehen, bis sie herausgefunden haben, was sie im Schilde führt - mit verheerenden Folgen ...

