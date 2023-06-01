Ein junges Paar leidet unter der InflationJetzt kostenlos streamen
Über Geld spricht man doch!
Folge 4: Ein junges Paar leidet unter der Inflation
92 Min.Folge vom 01.06.2023Ab 6
Das junge Paar Sandritter / Raufer kämpft mit Existenzängsten, hohen Krediten und teuren Ratenzahlungen: In "Über Geld spricht man doch!" will die Mittelstandsfamilie aufzeigen, unter welchen Geldsorgen sie in Zeiten der Inflation leiden. Aktuell leben die Eltern von zwei Söhnen von einem Einkommen, Eltern- und Kindergeld. Neben drei anderen Familien gewähren sie einen ungeschönten Blick auf ihre monatlichen Ein- und Ausgaben.
