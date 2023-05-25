Lohnt sich der Fleiß von Familie Schiessl?Jetzt kostenlos streamen
Über Geld spricht man doch!
Folge 3: Lohnt sich der Fleiß von Familie Schiessl?
92 Min.Folge vom 25.05.2023Ab 6
Die dreiköpfige Familie Schiessl will zeigen, dass sich Fleiß und Einsatz lohnen. Mutter Vanessa arbeitet als Sozialbetreuerin und Vater Franz als Lagerist. Zusätzlich jobben beide in einem Reinigungsunternehmen und gelangen so in eine höhere Einkommensstufe. So können sie Rücklagen bilden und sich selbst sowie ihrer zehnjährigen Tochter ein gutes Leben bieten. Doch wohin geht ihr hart verdientes Geld? In "Über Geld spricht man doch!" legen sie ihr Konto offen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick