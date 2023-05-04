Millionärin Claudia Obert legt ihre Champagner-Kosten offenJetzt kostenlos streamen
Über Geld spricht man doch!
Folge 1: Millionärin Claudia Obert legt ihre Champagner-Kosten offen
100 Min.Folge vom 04.05.2023Ab 6
Millionärin Claudia Obert legt ihr Konto offen: Die Modeunternehmerin und Reality-Persönlichkeit zeigt sich in "Über Geld spricht man doch!" als knallharte Business-Frau und macht neben drei weiteren Familien den Kassensturz: Was erwirtschaftet sie mit ihren Mode-Boutiquen und wie viel Geld fließt monatlich in Champagner? Im Gegensatz dazu lebt die fünfköpfige Mittelstandsfamilie Wolter sparsam. Ihnen machen vor allem die gestiegenen Energie- und Lebensmittelkosten zu schaffen.
