Lottomillionär Kürsat "Chico" YildirimJetzt kostenlos streamen
Über Geld spricht man doch!
Folge 2: Lottomillionär Kürsat "Chico" Yildirim
89 Min.Folge vom 29.04.2024Ab 12
Kürsat Yildirim, auch bekannt als Chico, ist der wohl berühmteste Lotto-Millionär Deutschlands. 2022 knackte er den Jackpot mit fast zehn Millionen Euro. Zusammen mit seiner Freundin, der Polizistin Candice Newgas, gibt er Einblick in sein Luxusleben und sein Konto. Manuela Berrscheidt aus Köln kann von Wohlstand nur träumen, denn sie muss ihren Alltag mit Bürgergeld bestreiten. Auch die Normalverdiener-Familie Siebertz aus Bad Homburg plagen große Geldsorgen.
