Über Geld spricht man doch!
Folge 4: Von Bürgergeld bis Luxusleben - deutsche Haushalte und Ihre Finanzen
89 Min.Folge vom 13.05.2024Ab 12
Der alleinerziehende Vater Sükten Can aus Stuttgart muss mit seinen drei Söhnen bescheiden von Bürgergeld leben, während Millionärin Yasmina Mouazzen aus Viernheim mit ihren drei Töchtern ein luxuriöses Leben ohne Geldsorgen führt. In "Über Geld spricht man doch!" legen beide Haushalte sowie zwei weitere Familien aus verschiedenen Einkommensschichten ihre Finanzen offen.
