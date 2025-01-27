Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 3vom 27.01.2025
Folge 3: Anne-Sophie Briest, Maren Gilzer, Gitta Saxx und Jürgen "Kobra" Wegmann

90 Min.Folge vom 27.01.2025Ab 12

Anne-Sophie Briest ist ehrgeizig und das scheint sich auszuzahlen. Glücksradfee, Maren Gilzer, gibt ihre Villa nahe Berlin auf, um in die hessische Provinz zu ziehen, während Playmate des Jahrhunderts, Gitta Saxx, die Hauptstadt nur zeitweise gegen eine neue Bleibe auf Mallorca eintauscht. Und der einst gefeierte Fußballstar, Jürgen "Kobra" Wegmann, zeigt, wie er sein Leben am Rande des Existenzminimums meistert.

SAT.1
